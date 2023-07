Straatfotografie tip: Fotografeer de harde schaduwen van de zomer

Parijs - f/5.6, 1/750s, 160 ISO @ 35mm

Wat me opvalt, is dat mensen meer wit gaan dragen. Natuurlijk, een flinke zoomlens is ook wit/grijs zodat ie niet te warm wordt (echt waar!), dus het is niet raar dat de mens zich op dezelfde manier beschermt.Die witte kleding is weer een perfect contrast met de donkere plekken. Probeer je onderwerp op de grens van licht en donker te fotograferen, zodat ie nog meer afsteekt tegen het donker.Het is ook de tijd van de festivals en andere evenementen. Het is fantastisch om je met je camera onder te dompelen in de zee van vrolijke mensen. Als dat geen mooie plaatjes oplevert!Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.