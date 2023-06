Portretshoot ideeën: verkoeling zoeken met water

Portretshoot ideeŽn: verkoeling zoeken met water

Vandaag en de komende week is het weer behoorlijk warm. Bijna te warm om buiten te gaan fotograferen. Je kunt natuurlijk wel je portretshoot aanpassen op het warme weer! In dit artikel een paar ideeŽn voor een shoot op een warme dag.





Zoek het water op

Als er iets is wat verkoeling geeft, is het wel water. Alleen al in de nabijheid van water is het vaak al een stukje aangenamer. Plan dus een shoot in de buurt van het water.