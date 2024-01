Soms moet een zwart-witfoto een grijze foto zijn

Wil je de helderheden over het hele histogram verdeeld zien, dan moet het contrast enorm versterkt worden. Alle mist verdwijnt en de foto wordt er niet mooier op.

De Zwart-witbijbel

Pas dus op met het verdelen van het contrast over het hele bereik van je histogram. Hoewel in veel situaties het contrast optimaal verdeeld mag zijn over het histogram, zijn er ook situaties waarin een deel van het histogram gewoon leeg mag zijn.Let daarom altijd goed op de omstandigheden, en laat dat terugkomen in je foto. Ga niet proberen contrast toe te voegen als het er absoluut niet is. Tenminste, niet als je foto realistisch moet blijven.Dit is een van de tips uit de Zwart-witbijbel, het boek met 101 tips voor meesterlijke monochroomfoto's. Bestel de Zwart-witbijbel voor 30 euro, of krijg de Zwart-witbijbel gratis bij een jaarlidmaatschap.