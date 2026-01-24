Natuurfotografie tip: Stop een regenjas in je fototas

Meer: Natuurfotografie
Natuurfotografie tip: Stop een regenjas in je fototaszaterdag 24 januari 2026, 13:31 door Rob Dijkstra | 49x gelezen | 0 reacties
Een dun, compact regenjack in neutrale kleur is een goede toevoeging aan je fototas. Een regenjas houdt je droog tijdens regenbuien, voorkomt onderkoeling bij wind en beschermt tegen opspattend water in vochtige gebieden, zoals bij watervallen of moerassen.
In een onverwachte bui kan een ruime regenjas ook tijdelijk als noodbescherming voor je camera en lenzen dienen, zodat je apparatuur niet direct wordt blootgesteld aan regen.
Een regenjas in neutrale tinten kan je helpen minder op te vallen in de omgeving, waardoor je dichter bij dieren kunt komen zonder ze te verstoren.
Verder kan het ook dienen als geïmproviseerde ondergrond om op te zitten of te liggen bij macrofotografie, of als schaduwdoek bij fel zonlicht om reflecties en overbelichting te verminderen.
Deze tip om betere natuurfoto's te maken is één van de 101 tips uit de Natuurfotobijbel. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan de Natuurfotobijbel.
Over de auteur
Rob is fotograaf, filmer en natuurgids. Onder de naam WILDvanNATUUR organiseert hij een groot aantal excursies en workshops voor hobbyfotografen en natuurliefhebbers in het gebied tussen Zuid-Duitsland, Denemarken en de Franse noordkust, op maximaal een dag autorijden.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Elja Trum
