125+ fotografiecursussen én een Fotobijbel naar keuze nu met 90 euro voordeel. Meer informatie.
Photofacts Academy

Photofacts Academy; 100+ Fotografie Cursussen
Fotograferen wordt makkelijker en leuker

Boek

De Fotobijbels; Boeken over Fotografie
101 Praktische fotografietips voor betere foto's

home

Meer: Natuurfotografie

Rob Dijkstra

Natuurfotografie tip: Stop een regenjas in je fototas

zaterdag 24 januari 2026, 13:31 door | 49x gelezen | 0 reacties

Een dun, compact regenjack in neutrale kleur is een goede toevoeging aan je fototas. Een regenjas houdt je droog tijdens regenbuien, voorkomt onderkoeling bij wind en beschermt tegen opspattend water in vochtige gebieden, zoals bij watervallen of moerassen.

Regenjack

Dit regenjack past in iedere fototas

In een onverwachte bui kan een ruime regenjas ook tijdelijk als noodbescherming voor je camera en lenzen dienen, zodat je apparatuur niet direct wordt blootgesteld aan regen.

Een regenjas in neutrale tinten kan je helpen minder op te vallen in de omgeving, waardoor je dichter bij dieren kunt komen zonder ze te verstoren.

Verder kan het ook dienen als geïmproviseerde ondergrond om op te zitten of te liggen bij macrofotografie, of als schaduwdoek bij fel zonlicht om reflecties en overbelichting te verminderen.


Deze tip om betere natuurfoto's te maken is één van de 101 tips uit de Natuurfotobijbel. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan de Natuurfotobijbel.

» Bestel De Natuurfotobijbel
Rob Dijkstra

Over de auteur

Rob is fotograaf, filmer en natuurgids. Onder de naam WILDvanNATUUR organiseert hij een groot aantal excursies en workshops voor hobbyfotografen en natuurliefhebbers in het gebied tussen Zuid-Duitsland, Denemarken en de Franse noordkust, op maximaal een dag autorijden.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

Live Fotografie Workshops

Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy

Landschap en Compositie

Landschap en Compositie

woensdag 18 februari 2026

Bedafse Bergen, Uden (NB)

nog 5 plaatsen

Bekijk workshop
Landschap en Compositie

Landschap en Compositie

woensdag 25 maart 2026

Bedafse Bergen, Uden (NB)

nog 3 plaatsen

Bekijk workshop
Flitsen op Locatie

Flitsen op Locatie

vrijdag 10 april 2026

Sint Agatha (Noord Limburg)

nog 6 plaatsen

Bekijk workshop
Bekijk alle workshops

Ook interessant

Toon alle artikelen binnen Natuurfotografie
home
Portretfoto's Bewerken in Lightroom Classic
Van Beeld naar Kunst met Micky Hoogendijk

Photofacts wordt mede mogelijk gemaakt door


Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox

40.509 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via Facebook. Aanmelding beveiligd met Google reCaptcha.

Elja Trum

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen

Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.



Nee, ik maak al fantastische foto's van kinderen

Om Photofacts.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord