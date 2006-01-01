Natuurfotografie tip: Laat je niet beperken door een fototentje

Meer: Natuurfotografie
Natuurfotografie tip: Laat je niet beperken door een fototentjedinsdag 10 maart 2026, 15:30 door Rob Dijkstra | 59x gelezen | 0 reacties
Fototentjes worden vaak gepresenteerd als dé oplossing om onopvallend wilde dieren te fotograferen. In theorie klinken ze ideaal: je creëert een schuilplek, minimaliseert verstoring en verhoogt je kansen op close-up beelden. Toch zijn er kanttekeningen bij het gebruik ervan.
Allereerst is mobiliteit een groot nadeel. Een fototent opzetten en afbreken kost tijd, wat onpraktisch is als je snel van locatie wilt wisselen.
Bovendien zijn dieren vaak veel alerter dan gedacht. Ze merken subtiele veranderingen in hun omgeving op en kunnen de tent als een storend element zien, vooral als die plotseling verschenen is.
Daarnaast kan een tent een valkuil zijn bij wisselende lichtomstandigheden. Je zit vast aan één standpunt, waardoor je minder flexibel bent in compositie en belichting. Vaak is een strategische positie met natuurlijke dekking, zoals struiken of bomen, net zo effectief en veel minder omslachtig.
Over de auteur
Rob is fotograaf, filmer en natuurgids. Onder de naam WILDvanNATUUR organiseert hij een groot aantal excursies en workshops voor hobbyfotografen en natuurliefhebbers in het gebied tussen Zuid-Duitsland, Denemarken en de Franse noordkust, op maximaal een dag autorijden.
