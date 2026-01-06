Natuurfoto tip: Sneeuw voorspellen met Windy

Meer: Natuurfotografie
Natuurfoto tip: Sneeuw voorspellen met Windydinsdag 6 januari 2026, 22:44 door Rob Dijkstra | 56x gelezen | 0 reacties
Als het in Nederland of Vlaanderen net boven het vriespunt is, zal er in de Hoge Venen (ten zuiden van Maastricht, op 700 meter hoogte) vaak wel sneeuw liggen. Wil je een dagje in de sneeuw plannen? Gebruik dan de Windy-app om de sneeuwverwachting te checken.
Selecteer je fotolocatie in de app en ga naar 'Meer lagen weergeven'. Kies vervolgens de laag 'Nieuwe sneeuw' om te zien hoeveel sneeuw er wordt verwacht. Met de datumslider kun je de voorspellingen per dag bekijken.
Weersvoorspellingen zijn vrij betrouwbaar op korte termijn: tot drie dagen is de nauwkeurigheid ongeveer 90 procent, maar na zeven dagen daalt dit naar 60 procent. Houd daar rekening mee en gebruik lange termijnvoorspellingen als indicatie, niet als zekerheid.
Door Windy regelmatig te checken, vergroot je de kans om precies op het juiste moment een prachtig besneeuwd landschap vast te leggen.
Deze tip om betere natuurfoto's te maken is één van de 101 tips uit de Natuurfotobijbel. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan de Natuurfotobijbel.
» Bestel De Natuurfotobijbel
Over de auteur
Rob Dijkstra is fotograaf, freelancer voor onder andere Zoom, Sony en Adobe. Rob is specialist op het gebied van filmen met de DSLR en systeemcamera. Zijn passie voor de Nederlandse natuur deelt hij door foto-excursies.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Masterclass Naaktfotografie
woensdag 14 januari 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 2 plaatsen
Landschap en Compositie
woensdag 21 januari 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 6 plaatsen
Portretfotografie in de Studio
woensdag 18 februari 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 2 plaatsen
Ook interessant
-
7 tips voor sneeuwfoto's
door Elja Trum
-
Natuurfotografie tip: Bereid je voor op kou en zon op hoogte
door Rob Dijkstra
-
Natuurfotografie tip: Maak een timelapse met je telefoon
door Rob Dijkstra
-
Natuurfotografie tip: Neem bergwandelstokken mee bij lastig terrein
door Rob Dijkstra
-
Maak je wildlife foto's laag bij de grond
door Elja Trum
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
40.643 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.