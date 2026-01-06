Photofacts Academy

Natuurfoto tip: Sneeuw voorspellen met Windy

dinsdag 6 januari 2026, 22:44 door | 56x gelezen | 0 reacties

Als het in Nederland of Vlaanderen net boven het vriespunt is, zal er in de Hoge Venen (ten zuiden van Maastricht, op 700 meter hoogte) vaak wel sneeuw liggen. Wil je een dagje in de sneeuw plannen? Gebruik dan de Windy-app om de sneeuwverwachting te checken.

Sneeuw in de Hautes Fagnes (België)

Sneeuw in de Hautes Fagnes (België)

Selecteer je fotolocatie in de app en ga naar 'Meer lagen weergeven'. Kies vervolgens de laag 'Nieuwe sneeuw' om te zien hoeveel sneeuw er wordt verwacht. Met de datumslider kun je de voorspellingen per dag bekijken.

Weersvoorspellingen zijn vrij betrouwbaar op korte termijn: tot drie dagen is de nauwkeurigheid ongeveer 90 procent, maar na zeven dagen daalt dit naar 60 procent. Houd daar rekening mee en gebruik lange termijnvoorspellingen als indicatie, niet als zekerheid.

Door Windy regelmatig te checken, vergroot je de kans om precies op het juiste moment een prachtig besneeuwd landschap vast te leggen.


Deze tip om betere natuurfoto's te maken is één van de 101 tips uit de Natuurfotobijbel. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan de Natuurfotobijbel.

