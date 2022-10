Prachtige herfstkleuren in het bos fotograferen

Voor ik het weet ben ik weer bij het einde van de wandeling. Thuis laad ik de foto's in mijn computer en importeer ze in Lightroom.



Doordat alle foto's in een kort tijdsbestek zijn gemaakt en de lichtomstandigheden niet zijn veranderd volstaat het bewerken van één beeld. Deze bewerking kopieer ik vervolgens naar de andere foto's. In Lightroom heet dit bewerking synchroniseren.



Dit bespaart enorm veel tijd en zo hoef ik de afzonderlijke foto's alleen nog maar te controleren op vlekjes of andere storende elementen.



Ik ben tevreden met hoe de serie geworden is. Een sfeervolle impressie van herfst in het bos, zoals ik deze beleefd heb op mijn favoriete wandelrondje.



Hopelijk heb je een beetje zin gekregen om (weer) het bos in te gaan. Geniet van het fotograferen en heb je vragen, stel ze gerust!



