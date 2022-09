Maak eens 4 keer (bijna) dezelfde foto

Saai

Erg spannend is het niet, deze serie.Maar dat zoeken naar subtiele verschillen tussen de beelden, dat is voor mij de kern van fotografie. Ik train mijn blik ermee, júist bij hele saaie foto's.Datzelfde doe ik met foto's die ik krijg toegestuurd via Whatsapp; die zijn vaak achteloos gemaakt. Ik maak er een sport van om er zoveel mogelijk informatie uit te halen.Hoe laat is de foto genomen (hoe lang zijn de schaduwen), wat staat erop wat eigenlijk niet de bedoeling was (onbedoelde reflectie in een raam)? En ga zo maar door.Enfin, goed kijken dus. En vaak lukt me dat beter via een foto, dan in het echt. Dankzij bovenstaande vier foto's zie je bijvoorbeeld wat de verschillende lichtomstandigheden doen met de locatie. Waar de schaduw valt, of er überhaupt schaduwen zijn.Of het licht, blauwig is, of meer roze. Zodra je die verschillen ziet, valt er wat te kiezen. En dan lijk je ineens net een studiofotograaf, maar dan wel eentje die bereid is om te wachten. En het weer in de gaten te houden totdat het precies is zoals jij het wilt fotograferen.