Regel van derden leren om het niet te gebruiken

Regel van derden, gulden snede, gulden spiraal of driehoek, driehoekcompositie... maak het je niet te moeilijk. Let gewoon op een goede prettige vlakverdeling en laat de regel van derden je enig houvast geven om dat te bereiken.

Wil jij ook gave foto's maken?

Alle compositie regels zijn in feite ontstaan door de dwang van de mens om alles te kwantificeren. We willen iets ontastbaars vangen in wiskundige regels, wat dus uiteindelijk geleid heeft tot al die compositie regels.Maar fotografie is geen wiskunde. Het is een kunstvorm, net zoals schilderen dat is. Let dus niet te veel op al die regels, en zorg voor een prettige verdeling van de elementen in je beeld. Maak bovendien gebruik van diagonalen en curven om het oog te leiden.De hulplijnen die de regel van derden genoemd worden kunnen daar perfect voor gebruikt worden. Ze helpen je met die beeldopbouw te maken. Is je foto vervolgens een plezier om naar te kijken? Dan is je foto geslaagd.Wil jij graag de mooiste foto's maken? Word dan nu lid van Photofacts Academy en ontdek meer dan 85 cursussen over fotografie, creativiteit, inspiratie en nabewerking.Vanwege de lancering van onze nieuwe boek De Nachtfotobijbel hebben we een gave aanbieding voor je. Meld je nu aan met 40 euro korting en ontvang gratis ons nieuwe boek thuis.Ons gloednieuwegaat over avond- en nachtfotografie. In de winkel betaal je hier 25 euro voor. Bovendien krijg je nu ook