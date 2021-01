Verlichte paddenstoelen (deel 3)

Sony A7-3, 90mm, f/16, 1/250sec, ISO100, met flits, lampje en sproeinevel

Kleurtemperatuur

Scala aan creatieve mogelijkheden

Cursus Macrofotografie

Ik laat de camera-instellingen ongewijzigd. Het enige dat ik ga toevoegen is een sproeinevel. Met de plantenspuit sproei ik een waternevel tussen de flitser en de paddenstoel in. Dat doe ik vlak voor dat de flitser af gaat.De 5 seconden-timer is daarvoor handig temeer omdat op de camera het rode frontlampje 5x knippert. Zo weet ik precies wanneer de flits komt.Nu kom ik pas echt handen te kort. De flitser heb ik ondertussen zo weten neer te zetten dat ik die niet meer hoef vast te houden. Nadat ik de ontspanknop heb ingedrukt richt ik met de ene hand het lampje en met de andere sproei ik.Nu maak ik meerdere foto's voor ik check. Soms ben je te laat met sproeien dan weer te vroeg. En het maakt ook nog verschil uit of je dicht bij de flitser sproeit of dicht bij de paddenstoel. Maar dat maakt het experimenteren echt leuk.Ik ben steeds benieuwd naar de resultaten en probeer ze tijdens het oefenen steeds meer naar mijn hand te zetten. Op bovenstaande foto zie je sproeinevel in de vorm van blauwe bubbels in de achtergrond.De laatste stap bij mijn foto's is de nabewerking in Lightroom. Een van de mogelijke bewerkingen betreft het aanpassen van de kleurtemperatuur of witbalans. Door in RAW te werken lukt dat prima.In de derde foto kies ik voor een koudere (blauwe) kleurtemperatuur waardoor de bubbels blauw worden. Kies je voor een warmere temperatuur dan worden ze meer grijs-wit. En wil ik dat blauwe effect al in het veld zien dan pas ik de witbalans ter plekke in de camera al aan.Ik noemde het al in mijn vorige blogs: 'Je vindt het gaaf, helemaal niks of iets daartussenin'. Maar mocht je enthousiast zijn dan bieden hulpmiddelen als lampjes, flitser en plantenspuit een scala aan creatieve mogelijkheden.Leef je uit, experimenteer en wees verrast door de resultaten.