Budgetcam en Profotonet overgenomen door Kamera Express

Kamera Express heeft een webwinkel en 18 fysieke vestigingen, verspreid over Nederland, en vestigingen in BelgiŽ, Duitsland en Luxemburg.



Daarnaast heeft het winkels in nog tien andere Europese landen. Budgetcam heeft acht vestigingen en Profotonet is gevestigd in Capelle aan den IJssel. Kamera Express is meer dan 20 jaar oud, Budgetcam 16 jaar en Profotonet is 68 jaar.



Kamera Express wil met de overname een breder aanbod creŽren om 'beeldmakers te bedienen'. Het is nog onduidelijk of de merken Profotonet en Budgetcam blijven bestaan na de overname, of dat alle diensten straks onder de vlag van Kamera Express worden aangeboden.



Het kan zijn dat de overname betekent dat Kamera Express die diensten ook in andere landen waar ze actief zijn gaat leveren.