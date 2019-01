Eerste geheugenkaart met opslag van 1TB verkrijgbaar

Fabrikant Lexar heeft nu als eerste een geheugenkaart uitgebracht met een opslag van 1 terabyte. Het is een Class 10-kaart met UHS-I voor gebruik in onder andere camera's. De prijs is 500 dollar.





Het geheugenkaartje is te koop in de Verenigde staten, maar het komt ook naar Europa. Wanneer is nog niet bekend. De prijs in Amerika is in ieder geval 500 dollar. De Lexar-kaartjes gingen tot nu toe maar tot 512Gb (ze kosten overigens 300 euro in de Benelux).De specs van het nieuwe kaartje komen overeen met de 633x-serie kaartjes. De nieuwe kaart kan gegevens wegschrijven met maximaal 70 megabyte per seconde en lezen op 95 megabyte per seconde.Overigens waren er op de afgelopen CES beurs meer fabrikanten die een 1 terabyte kaartje aankondigden.