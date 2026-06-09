FotoFlits gaat ermee stoppen

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FotoFlits gaat ermee stoppendinsdag 9 juni 2026, 20:02 door Elja Trum | 83x gelezen | 0 reacties
FotoFlits, het bedrijf waar al mijn studioflitsers en lichtaanpassers vandaan komen, gaat binnenkort hun deuren sluiten. Jammer dat er een mooie winkel voor fotografen verdwijnt.
De komende weken wordt er uitverkoop gehouden. Mocht je dus nog mooie fotografieapparatuur in huis willen halen, dan is dit het moment.
FotoFlits was ook altijd een vaste partij met mooie prijzen bij onze november win-actie. Waarvoor dank. FotoFlits bestaat sinds 1989, maar nu komt er na 37 jaar een eind aan de winkel. Wij wensen Gert en Mirjam in elk geval veel geluk in hun toekomstige plannen.
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Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
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Elja Trum
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