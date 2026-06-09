FotoFlits gaat ermee stoppen



De komende weken wordt er uitverkoop gehouden. Mocht je dus nog mooie fotografieapparatuur in huis willen halen, dan is dit het moment.



FotoFlits was ook altijd een vaste partij met mooie prijzen bij onze november win-actie. Waarvoor dank. FotoFlits bestaat sinds 1989, maar nu komt er na 37 jaar een eind aan de winkel. Wij wensen Gert en Mirjam in elk geval veel geluk in hun toekomstige plannen.



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