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Elja Trum

FotoFlits gaat ermee stoppen

dinsdag 9 juni 2026, 20:02 door | 83x gelezen | 0 reacties

FotoFlits, het bedrijf waar al mijn studioflitsers en lichtaanpassers vandaan komen, gaat binnenkort hun deuren sluiten. Jammer dat er een mooie winkel voor fotografen verdwijnt.

Fotoflits website


De komende weken wordt er uitverkoop gehouden. Mocht je dus nog mooie fotografieapparatuur in huis willen halen, dan is dit het moment.

FotoFlits was ook altijd een vaste partij met mooie prijzen bij onze november win-actie. Waarvoor dank. FotoFlits bestaat sinds 1989, maar nu komt er na 37 jaar een eind aan de winkel. Wij wensen Gert en Mirjam in elk geval veel geluk in hun toekomstige plannen.

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Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

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Elja Trum

Elja Trum

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