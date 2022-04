Vijf redenen om met fotografie te stoppen

Doe je camera maar weg als je er niets mee doet. Anders ligt het maar stof te vergaren in de kast. (er is voor deze foto geen camera of objectief beschadigd geraakt, of misbruikt)

Waar haal jij je voldoening uit?

Wil jij ook gave foto's maken?

We hebben allemaal wel eens een moment dat het fotograferen niet meezit, tegenzit, of dat je er gewoon even geen zin in hebt. Dat is ook niet erg, en geen reden om direct te stoppen.Maar als je continu beren op de weg ziet om te gaan fotograferen, dan heb je waarschijnlijk last van een van de vijf bovengenoemde redenen.Wat trekt jou zo aan fotografie? Waar haal jij de voldoening uit, het plezier, en de inspiratie? Vertel het ons in een reactie onder dit bericht.Wil jij graag de mooiste foto's maken? Word dan nu lid van Photofacts Academy en ontdek meer dan 85 cursussen over fotografie, creativiteit, inspiratie en nabewerking.Vanwege de lancering van onze nieuwe boek De Nachtfotobijbel hebben we een gave aanbieding voor je. Meld je nu aan met 40 euro korting en ontvang gratis ons nieuwe boek thuis.Ons gloednieuwegaat over avond- en nachtfotografie. In de winkel betaal je hier 25 euro voor. Bovendien krijg je nu ook