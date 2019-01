Fotojournalisten staken voor hogere tarieven

We hebben voldoende mensen aan het werk, dus weten we zeker dat we het nieuws kunnen coveren. Volgende week zijn er nog acties bij de Persgroep, TMG en Sanoma.



De timing van de actie is niet toevallig: op 1 februari wordt de Zilveren Camera uitgereikt, de belangrijkste Nederlandse prijs voor fotojournalistiek in verschillende categorieŽn. Koning Willem-Alexander is daarbij. Onder de 250 actievoerende fotografen zijn ook Zilveren Camera-winnaars.



De NVF wil tot 1 februari doorgaan met acties. Over de inhoud daarvan wordt dinsdag meer bekend tijdens een kick-offbijeenkomst in Houten.