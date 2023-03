Je kunt je weer aanmelden voor het Canon Student Development Programma

Voor deelname moet je op 16 april 2023 ten minste 18 jaar oud zijn en student of stagiair zijn, of je studie hebben afgerond in het jaar 2022-23. Je portfolio moet binnen het genre fotojournalistiek of documentairefotografie vallen.



Aanmelden kan tot 16 april 2023.



De inschrijvingen worden beoordeeld door een panel van redacteuren van Getty Images, Reuters, AFP en EPA. Zij beslissen uiteindelijk over de eerste shortlist van 100 jonge storytellers .



Deze 100 studenten worden gekoppeld aan een van de deskundigen die als mentor optreden in het programma. Gedurende de zomer zullen er virtuele sessies volgen om hun portfolio en project-synopsis verder te verfijnen.



Hierbij is er aandacht voor het verkennen van verschillende bewerkingsmogelijkheden, voor manieren om hun vaardigheden waar nodig verder te verbeteren en om hun eigen, persoonlijke handtekening als visual storyteller te ontwikkelen.



De 30 beste geselecteerde studenten uitgenodigd om deel te nemen aan een vijfdaagse Canon workshop in Girona die plaatsvindt in september. Uiteindelijk ontvangen de beste 5 deelnemers tot 9.000 euro aan Canon apparatuur en een beurs van 2.000 euro.



