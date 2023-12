Luminar gaat in 2024 veranderen

Heb je een levenslange licentie voor Luminar NEO en de Extensions, dan blijf je die houden. Je krijgt ook nog steeds de updates van de programma's die je in bezit hebt. Echter, wil je gebruik maken van de generatieve AI functies, dan moet je overstappen op het Pro-abonnement.



Heb je alleen de Luminar NEO levenslange licentie, dan krijg je alleen nog toekomstige updates. Opties zoals Studio Light, Neon & Glow, en Water Enhancer krijg je erbij.



Indien je nu een levenslange licentie koopt, krijg je behalve Luminar NEO ook de Extensions. Je krijgt een jaar lang de beschikking over de generatieve AI functies. Wil je deze na het jaar blijven gebruiken, dan moet je overstappen op het Pro-abonnement.



De updates van Luminar worden vanaf 2024 ook gestructureerder. Er zullen twee grote updates op jaarbasis komen. De kleinere updates voor verbeteringen en bugs komen wel tussendoor.



Voor meer informatie over Luminar NEO en hoe je gebruik kan maken van de functies, is te vinden op de website van Luminar.



Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.