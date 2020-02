Wacom houdt bij welke apps gebruikers openen

In dat privacybeleid geef je toestemming voor het verzamelen en doorsturen naar Google Analytics van informatie over sessies, informatie over hardware en gebruikersdata.



Robert ontdekte met behulp van de tools Burp Suite en Wireshark dat Wacom logs bijhoudt van iedere keer dat een gebruiker een nieuwe applicatie opent. Dit inclusief de naam en tijd plus een string die een id vormt voor de gebruiker.



Je kunt het verzamelen echter wel zelf stoppen door Wacom Experience Program uit te schakelen in het Wacom Desktop Center. Wacom zou de data ook alleen gebruiken voor ontwikkeldoeleinden. Maar waarom is die dataverzameling nodig voor een muis-achtig apparaat.



Wacom probeert de zorgen van gebruikers hierover op Twitter weg te nemen door te melden dat ze het Wacom Experience Program zelf kunnen de-activeren bij de privacy-instellingen.



Uit de comments op dit bericht kun je opmaken dat gebruikers er niet blij mee zijn. Ze vinden het behandelen van klanten als gegevensbronnen als manier om winstgevend te zijn onnodig en onethisch.