Wacom introduceert nieuwe Cintiq Pro 27

De Cintiq Pro 27 heeft een scherm dat werkt op 120 Hertz met een 4K resolutie en hij kan 99% van Adobe RGB weergeven. Ook ondersteund hij HDR weergave en wordt hij in de fabriek al voor je gecalibreerd.



Uiteraard is het belangrijkste dat je direct op het scherm kunt tekenen met de Wacom pen. Er zit ook een nieuwe pen bij het scherm waarbij het mogelijk is om het gewicht, het zwaartepunt en het aantal knoppen naar smaak aan te passen.



Al dit moois komt helaas ook wel met een stevig prijs. De Wacom Cintiq Pro 27, inclusief de standaard, krijgt een adviesverkoopprijs van 4.449,99 euro. Een flink bedrag, maar je krijgt er volgens mij ook een mooi product voor.



Het nieuwe scherm is per direct verkrijgbaar via de Wacom Store.



