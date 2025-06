Wacom introduceert nieuwe Cintiq Pen tablets

je krijgt de beschikking over USB-C, USB-A en HDMI aansluitingen. Je kan met één kabel het scherm aansturen en voorzien van stroom. De aansluitingen zijn allemaal aan de achterzijde geplaatst. Het 24 inch model is zowel zonder als met touchscreen functionaliteit te krijgen.



De Cintiq 16 heeft inklapbare pootjes die een 20 graden hoek bieden. Optioneel kan er een extra standaard aangesloten worden voor meer posities. De 24 inch wordt geleverd met een standaard die instelbaar is tussen 16graden en 69 graden.



De nieuwe Cintiq 16 is verkrijgbaar voor 789,98 euro. De 24 inch versie kost 1409,99 euro. Wil je de 24 inch versie met touchscreen functionaliteit, dan kost dat je 1699,99 euro





