Wacom komt met 4 nieuwe tekentablets

De tablets gebruiken een USB-C kabel om te verbinden met je computer. Er is een ruime keuze uit verschillende pennen om met het scherm te gebruiken.



Vanaf prijzen zijn 871 euro voor de Wacom One S, 122 euro voor de Wacom One M, 325 euro voor de Wacom One 12 en 550 euro voor de Wacom One 13 touch. Als ik het goed begrepen hebt komt daar nog wel geld bij voor het pennetje en zelfs voor de USB-C kabel.



