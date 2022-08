Voorkom dat je fotoapparatuur kwijt raakt met een labelwriter

De oplossing was simpel: ik bestelde een labelwriter. Dat is een handig apparaat waarmee je in no-time kleine labeltjes kunt printen die je op je apparatuur kunt plakken.



De prijs viel mij eigenlijk ontzettend mee. Vanaf een euro of veertig heb je al een labelwriter in huis. Nu heb ik geen flauw idee welke goed is en welke slecht en ook weinig interesse me hier lang in te verdiepen.



Dus koos ik de makkelijke route. Gewoon even bij Coolblue kijken wat zij adviseren. Dat was voor een tape-labelwriter de DYMO LabelManager 280 Labelmaker.



Beetje jammer dat ze hem zelf niet op voorraad hebben, dus heb ik hem voor een paar euro meer gehaald via Bol.com.



Het apparaat zelf werkt eenvoudig en vlot (ik heb de handleiding nog in de verpakking zitten). Ook is ie zo slim om hetgeen je invoert ook direct te onthouden. Ik ben er vooralsnog blij mee dus.



Een eerste rol tape (7 meter) zat bijgesloten in de doos, dus ik kan al direct even vooruit. Het enige nadeel dat ik ervaar: de tape is best lastig los te friemelen van de achterkant. Mocht iemand daar een goede tips voor hebben, laat het weten!



Wat is jouw oplossing om je eigen apparatuur in de gaten te houden?



