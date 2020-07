Het moment wanneer fotografie een obsessie is geworden

Sommige mensen zijn heel erg geobsedeerd door fotografie. We eten, slapen, en werken ermee, en overal waar we heen gaan, gaat de camera mee. We kunnen elk wakend moment bezig zijn met fotografie, als we niet oppassen.



Toch valt dit allemaal best mee als je het vergelijkt met fotograaf Ravi Hongal uit de Indiaase stad Belagum Karnataka. Meneer Hongal houdt zo erg van fotografie, dat hij omgerekend maar liefst 83.000 euro heeft besteedt aan het bouwen van een huis in de vorm van een camera.





Het drie verdiepingen tellende huis heeft een objectief, flitser, filmstrook, geheugenkaart en een zoeker op de gevel. Volgens de verhalen zijn de kamers van het huis ook helemaal in het thema van camera's. Het huis is zo bizar, dat het inmiddels een toeristische trekpleister in de stad geworden.Niet alleen het huis van Ravi Hongal staat in het teken van fotografie, ook zijn drie zonen hebben de namen Canon, Nikon en Epson gekregen. Of dat een goed idee is valt te betwijfelen, aangezien Canon en Nikon altijd al rivaliserende merken zijn geweest. Gelukkig heet zijn derde zoon Epson, en niet Sony.Mocht er ooit nog eens van je verteld worden dat je geobsedeerd bent door fotografie, dan kun je nu deze video laten zien, en vertellen dat het in jouw geval best mee valt. Het kan altijd erger.