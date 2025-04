Is de fotograaf nog wel nodig? ChatGPT heeft flinke update gekregen

Eigenlijk is het nu gewoon al goed genoeg voor veel mensen om de kosten van een fotograaf uit te sparen. Op steeds meer vlakken krijgen fotografen (en andere beroepen net zo goed trouwens) stevige concurrentie van deze AI tools.



Zelf maak ik ook al volop gebruik van de AI functies in Photoshop en Lightroom. Ideaal om ongewenste delen in je foto snel weg te poetsen.



Gebruik jij AI voor je fotografie? En wat vind je van deze vorm van concurrentie voor fotografen? Laat het weten in de reacties.



