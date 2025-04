Photoshop gaat je met AI Agents helpen Photoshoppen

In Photoshop wordt een nieuw 'actions panel' toegevoegd dat suggesties gaat geven voor verbeteringen. Vanuit daar kun je met een paar simpele klikken (en eventuele tekstuele opdrachten) aanpassingen uitvoeren.



Het plan is dat jij degene bent die blijft bepalen wat er gebeurt, maar dat de AI je kan helpen het sneller te doen. Niet alleen in fotobewerkingen, maar bijvoorbeeld ook als je grote hoeveelheden bestanden wilt exporteren en dergelijke.



Het is volgens mij een mooie uitbreiding op Adobe's software die het bewerken van foto's ook weer een stukje handiger en vooral sneller kan maken.



ยป Lees het blog van Adobe met deze visie



Over Adobe's AI gesproken; wat mij persoonlijk wel kan ergeren is de 'preutsheid' van de AI die Adobe ingebouwd heeft.



Ik krijg regelmatig de melding dat een opdracht niet uitgevoerd kon worden vanwege 'de richtlijnen'. Eigenlijk altijd omdat er teveel blote huid in de foto zit (ook al is het model gewoon gekleed).



Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.