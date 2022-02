Leica L1 en L2 horloges nu te bestellen

Voor de Leica L1 betaal je 10.000 dollar en de Lecia L2 gaat voor 14.000 dollar over de toonbank. Een Leica om je nek is dus een stukje goedkoper dan een Leica om je pols.



De kroon van het horloge moet je trouwens indrukken in plaats van uittrekken. Een verwijzing naar de ontspanknop op camera's. Op die kroon vind je ook de bekende rode stip van Leica.



Dit zijn de eerste horloges die Leica zelf uitbrengt. Eerder was er wel al een samenwerking met een andere horlogemaker voor een 100-jaar Leica horloge.