Panasonic kondigt de Leica 9mm f/1.7 aan

Panasonic heeft een heel interessant objectief aangekondigd: de Leica DG Summilux 9mm f/1.7 ASPH. Het is een groothoekobjectief met een vast brandpunt voor het Micro Four Thirds systeem.



Panasonic noemt de Leica DG Summilux 9mm objectief uniek. Omdat het objectief voor het Lumix Micro Four-Thirds systeem is, heeft het objectief een beeldhoek die overeenkomt met 18mm, en een vergrotingsfactor van 0,5x op fullframe.



Met een scherpstelafstand van slechts 9,5 centimeter kun je heel dichtbij je onderwerp komen, terwijl er een flinke beeldhoek is. Dit levert de mogelijkheid tot unieke macro fotografie. Panasonic belooft een prachtige bokeh dankzij de grote lensopening van f/1.7.Het autofocus systeem is soepel en stil en is geschikt om tot 240 beelden per seconde te filmen. Er is een mogelijkheid om met een lineaire scherpstelling te gebruiken in manual focus. Dit kan bovendien aangepast worden van 90° tot 360° rotatie, in stappen van 30 graden.