Leica M11 Monochrom aangekondigd; 60 megapixel zwart-wit

Fotograferen in zwart-wit zorgt dat je meer aandacht krijgt voor structuur en licht en schaduw. Deze Leica maakt dat echter wel heel permanent. Het voordeel van fotograferen in kleur is dat je bij de omzetting per kleur kunt bepalen hoe je het om wilt zetten naar zwart-wit.



Bij deze camera heb je hier dus geen invloed op, tenzij je tijdens de opname zelf al aan de slag gaat met kleurfilters.



De Leica M11 Monochrom is per direct beschikbaar. De adviesverkoopprijs bedraagt 9.450 euro. Daar moet dan uiteraard ook nog een objectief bij.



Meer weten over zwart-wit fotografie?

