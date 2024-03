Leica SL3 aangekondigd; full-frame 60 megapixel systeemcamera

Met de nieuwe camera kun je naar wens in 60, 36 of 18 megapixel fotograferen. Zowel in RAW als Jpeg. In alle gevallen wordt wel de complete sensor gebruikt, dus je krijgt geen uitsnede van je beeld in de lagere resolutie.



De nieuwe sensor van 60 megapixel is een flinke stap omhoog van de 47 megapixel die de SL2 (uit 2019) had.





Prijs en beschikbaarheid

De Leica SL3 is per direct verkrijgbaar bij de Leica Store Amsterdam, Leica Store Lisse en de Leica SL dealers in Nederland. De verkoopprijs bedraagt 6.800 euro.