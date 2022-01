Leica M11 meetzoekercamera aangekondigd

Met de elektronische sluiter, met een maximale sluitertijd van 1/16.000s, ben je in staat om bij fel licht toch met wijd open diafragma's te werken. Met de Leica M11 is het voor het eerst mogelijk om te kiezen voor een meerveldsmeting bij gebruik van de meetzoeker.



Naast een SD geheugenkaartslot heeft de Leica M11 ook 64 gigabyte aan ingebouwd geheugen. Handig als je eens je geheugenkaart vergeten bent.



Leica lijkt een bijzonder interessante camera neergezet te hebben die zeker ook kan concurreren met topmodellen van de grote merken.





Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe Leica M11 in zwart of zilver-chrome is per direct te koop via de Leica M dealers in Nederland. De adviesverkoopprijs bedraagt 8.350 euro.