Ontdek wat je fotoapparatuur nog waard is

Op de website kun je in een minuutje een prijsvoorstel krijgen voor je apparatuur. Dat geeft je dan al een goede indicatie. Vervolgens kun je de apparatuur gratis naar ze opsturen of inleveren bij een winkel. Je apparatuur wordt dan nagekeken en je krijgt een definitieve prijs.



Niet tevreden met de prijs? Dan stuurt Cameranu je apparatuur gewoon weer gratis naar je retour.



Wel tevreden? Dan kun je het geld (binnen 5 dagen) op je bankrekening laten uitbetalen of -en dan krijg je een hoger bedrag- het als tegoed in je account laten zetten. Je kunt er dan weer nieuwe aankopen mee doen bij Cameranu.



Al met al een lekker eenvoudige en praktische oplossing voor je oude apparatuur. Heb je ook nog oude apparatuur liggen? Check de waarde.



Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.