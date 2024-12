Laat het brandpuntbereik overlappen

Dit is mijn bijna ideale set objectieven. 15-35mm, 24-105mm en een 100-500mm. Het liefst had ik de Nikon 24-120mm in plaats van deze 24-105mm, maar die past niet op Canon.

Als ik moet adviseren, zorg dan voor overlap. De 24-105mm en 70-200mm is een perfect voorbeeld. Nikon heeft een 24-120mm objectief, wat nog mooier is. Het voorkomt dat je te vaak moet wisselen voor de gewenste beelduitsnede.Wat ik echter niet zal adviseren is één enkel objectief met alles brandpunten erin. Een 24-200mm, of meer. Dan ga je simpelweg teveel kwaliteitsverlies krijgen. Kussenvervorming, tonvervorming, lichtverlies, onscherpte in de hoeken, noem maar op.Van de andere kant, als het slechts voor wat kiekjes is, waarom niet. Hoewel...Ben jij nog die fotograaf die prat gaat op zijn apparatuur en ermee pronkt? Wil jij alle brandpunten aaneengesloten en liefst zonder overlap? Laat het weten in een reactie onder dit bericht. Ik beoordeel je er niet op, want het is en blijft geheel een persoonlijke keuze. Nietwaar?