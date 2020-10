Optische illusie: kleur zien in een zwartwitfoto

Wit is zelden écht wit. Dat komt omdat het omgevingslicht vaak een kleur bevat. In het echt heb je dat amper door, maar op foto's is het effect soms zeer storend. Gelukkig kun je dan de witbalans corrigeren.



Precies zoiets doen je ogen ook, alleen heet het chromatische adaptatie. Het zorgt ervoor dat jij wit altijd als wit ervaart. En je kunt er een amusante optische illusie mee opwekken.





Wisselende kleuren

Kijk eens om je heen en zoek iets wits. Is dat nu echt wit, of - bij nadere beschouwing - bevat het licht dat erop valt enige kleur? De hele dag door corrigeren onze ogen de kleuren om ons heen.Mijn blauwe trui heeft een andere kleur onder TL-licht, de zon of in de avondschemer. Maar voor mij blijft het dezelfde kleur blauw. We hebben dus eigenlijk een ingebouwde witbalans correctie.Dat is handig.En zoals met de meeste correcties kun je er een leuke optische illusie van maken. Want in sommige gevallen corrigeer je 'verkeerd' en ga je gekke dingen zien.Kijk bijvoorbeeld eens naar onderstaande afbeelding. Start met kijken zodra je een gekleurde afbeelding ziet, kijk je geconcentreerd naar de stip in het midden. Blijf dat net zolang doen tot je ineens een ándere gekleurde afbeelding ziet.