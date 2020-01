Vrouw slaagt erin om haar 17 huisdieren tegelijk te laten poseren

Kathy Smith is de trotse eigenaar van acht honden en negen katten, die ze op de een of andere manier in een ongelooflijk 'familieportret' kneedde.



Let wel, de prestatie viel niet mee, Kathy was er wel twee weken lang mee bezig om de perfecte foto te maken. Werken met dieren is een enorme uitdaging voor een fotograaf, die ook vaak uit de weg wordt gegaan...



Het bleek dat de honden de uitdaging prima aankonden en rustig voor de camera zaten. De grote uitdaging was om de katten erbij te betrekken. Katten doen wat ze willen, niet te dirigeren, het bekende verhaal...



Talloze opwarmfoto's laten de acht goed opgevoede huisdieren zien, waarbij Kathy Ruby, Ben, Max, Sheba, Teddy, Rio, Storm en Misha omkoopt om te 'zitten' met een handvol lekkernijen. Daarna schoot Kathy steeds heen en weer met haar camera in stand-by modus waarbij ze de katten meerdere keren terug op hun plek sleepte.



Uiteindelijk bracht ze ze allemaal in positie en legde ze in een fractie van een seconde vast. Net voordat ze zich weer verspreidden om terug te kregen naar hun dagelijkse rituelen. Kathy (uit Corwen, Wales): Ik was zo blij toen ik besefte dat ik deze foto had genomen - het is net een kleine familiefoto.



Ik bleef proberen om foto's van de katten en honden allemaal bij elkaar te krijgen, maar sommige waren altijd buiten beeld. De honden zullen allemaal gaan zitten voor traktaties, dus dat was gemakkelijk genoeg, maar de katten waren iets anders.



Ik bleef proberen om foto's van de katten en honden allemaal bij elkaar te krijgen, maar sommige waren altijd buiten beeld. De honden zullen allemaal gaan zitten voor traktaties, dus dat was gemakkelijk genoeg, maar de katten waren iets anders.