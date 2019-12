5 Goede fotografie-voornemens voor 2020

4. Systeem aanbrengen in mijn fotospullen

Omdat ik 3,5 maand in een vakantiehuisje op de Lemelerberg heb gebivakkeerd als tussenperiode tussen het huis in Eindhoven en dat in Wamel, ben ik voortdurend van alles kwijt geweest. Wat voor grote paniek zorgde, want het werk en de foto-opdrachten (vaak op locatie) gingen wel gewoon door.Ik heb uiteindelijk het spul dat ik doorgaans altijd nodig had in een grote fotorugzak gepropt waarmee ik dan op pad ging. En in ieder geval niets vergat!Nu ik eindelijk weer echt gesetteld ben wordt het tijd om alles een goede en systematische plek te geven. Alle lampen, lichtvormers, triggers bij elkaar, alle objectieven netjes gesorteerd en de verschillende camera's.Op een dusdanig logische manier dat alles gemakkelijk terug te vinden is en ik niet te lang hoef na te denken over wat ik mee moet nemen voor een bepaald shoot. Dit wordt nog een uitdaging!