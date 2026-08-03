Ben jij klaar voor de zonsverduistering?



Met behulp van Photopills heb ik een planning gemaakt. Maar dat kan ter plekke nog veranderen. Het weer speelt ook een belangrijke rol, natuurlijk. Een bewolkte lucht is niet ideaal.



Meer informatie over de zonsverduistering heb ik in een artikel op mijn eigen blog beschreven. Het is handiger om deze link te geven in plaats van alles twee keer op te schrijven. Ook over de apparatuur die ik ga gebruiken is meer te lezen.



Wees vooral voorzichtig met het fotograferen. Heb je geen geschikt zonnefilter, dan kan je ook zonlicht vlekken in schaduwen fotograferen. Je ziet dan de sikkelvorm van de zon in die lichtvlekken. Of je geniet gewoon zonder fotograferen. Want dat kan ook.



Ga jij de zonsverduistering fotograferen? Zo ja, waar ben je van plan om dat te gaan doen? Laat het weten in een reactie onder dit bericht.



Alles over het gebruik van Photopills

Een van de meest bruikbare apps voor de landschapsfotograaf of sterrenfotograaf is Photopills. Het is niet gratis, maar voor tien euro heb je een app die je in staat stelt om ongekend nauwkeurige planningen te maken voor sterrenfoto's, de maan, zonsondergang of zonsopkomst.