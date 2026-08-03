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Ben jij klaar voor de zonsverduistering?maandag 3 augustus 2026, 23:23 door Nando Harmsen | 221x gelezen | 1 reactie
De zonsverduistering op 12 augustus 2026 staat voor de deur. Veel fotograferen reizen naar IJsland of Spanje om de totaliteit te zien, te ervaren en te fotograferen. Ik ga dat ook doen. Ben jij klaar voor de zonsverduistering?
Een totale zonsverduistering moet een hele ervaring zijn. Ik heb het nog nooit meegemaakt, en krijg nu de kans om dit in Spanje te gaan bekijken, beleven, en fotograferen. Een goede voorbereiding is belangrijk.
Een eclipsbrilletjes is belangrijk. Je wilt je ogen natuurlijk goed beschermen tegen het oogverblindende zonlicht. Maar ook je camera moet beschermd worden tegen het felle zonlicht.
Er zijn verschillende filters te krijgen, zoals de Haida One Million X Edition filter dat maar liefst een miljoen keer het licht tegenhoudt. Of een Baader solar filter dat ook door door astrofotografen gebruikt wordt.
Om de totaliteit te bekijken moet je naar Spanje of IJsland. Ik heb Spanje gekozen, want daar kan je makkelijk met de auto naar toe. In Nederland wordt ongeveer 90% van de zon verduisterd. Ook dat is spectaculair.
Met behulp van Photopills heb ik een planning gemaakt. Maar dat kan ter plekke nog veranderen. Het weer speelt ook een belangrijke rol, natuurlijk. Een bewolkte lucht is niet ideaal.
Meer informatie over de zonsverduistering heb ik in een artikel op mijn eigen blog beschreven. Het is handiger om deze link te geven in plaats van alles twee keer op te schrijven. Ook over de apparatuur die ik ga gebruiken is meer te lezen.
Wees vooral voorzichtig met het fotograferen. Heb je geen geschikt zonnefilter, dan kan je ook zonlicht vlekken in schaduwen fotograferen. Je ziet dan de sikkelvorm van de zon in die lichtvlekken. Of je geniet gewoon zonder fotograferen. Want dat kan ook.
Ga jij de zonsverduistering fotograferen? Zo ja, waar ben je van plan om dat te gaan doen? Laat het weten in een reactie onder dit bericht.
Alles over het gebruik van Photopills
Een van de meest bruikbare apps voor de landschapsfotograaf of sterrenfotograaf is Photopills. Het is niet gratis, maar voor tien euro heb je een app die je in staat stelt om ongekend nauwkeurige planningen te maken voor sterrenfoto's, de maan, zonsondergang of zonsopkomst.
De mogelijkheden zijn enorm en overweldigend. Maar bestudeer je de app stap voor stap wordt het duidelijk hoe alles werkt en hoe je het kunt inzetten voor het plannen van een foto.
Er zijn twee cursussen beschikbaar op Photofacts Academy. Starten met Photopills, en Photopills voor gevorderden. Alle aspecten van de app komen in deze cursussen aan bod, van eenvoudig gebruik tot plannen in detail.
De cursussen zijn gratis te bekijken voor wie lid is van Photofacts Academy. Ben je nog geen lid, geef je dan op en profiteer van het enorme cursusaanbod.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
1 reactie
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MacBigfoot schreef vandaag om 10:13 | reageer
Ik heb de zonsverduistering van 11 augustus 1999 meegemaakt. Toen alleen vanaf het dak van het kantoor waar ik toen werkte, zelfs nog zonder eclipsbrilletje wat niet te doen was natuurlijk.
Dit keer wil ik beter voorbereid zijn, ik heb eclipsbrilletjes en een filter. Ik wil er vooral van genieten, hopelijk zit het weer mee en zien we wat. En waar mogelijk ook foto’s maken.
Ik ga kijken bij een van de sterrenwachten bij mij in de buurt, sommigen trekken daar naar buiten met een weids uitzicht.
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