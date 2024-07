(bijna) Al je foto's zullen verdwijnen

Zoekopdracht

Probeer eens een foto van je vakantie uit 2013 terug te zoeken waar je samen met een reisgenoot op staat. Hoe lang denk je dat je daarover doet? Dat zegt iets over de staat van jouw archief.En als we zelf al niet eens wijs kunnen worden uit onze beeldenbrij, waar zadelen we toekomstige generaties dan mee op? Al onze beelden zitten vol context die enkel aanwezig is in onze hersens. Wie er op de foto staat, wanneer en waar het beeld is genomen.Er zijn natuurlijk manieren om de kans op vergetelheid te verkleinen. Maak iets dat er waardevol uit ziet. Iets waarvan toekomstige generaties het zonde vinden om weg te gooien.Een mooi geprint boek, plakboek of lijst een foto in. Schrijf achterop wat het is, waar het is en vooral wie erop staan.Of verzoen je gewoon met het feit dat alles tijdelijk is, en dat jouw beelden alleen voor jou echt van waarde zijn. Sommigen dan. Ook dan geldt; maak er iets van.Scroll eens door je archief, haal de parels eruit en leer meteen over je eigen fotografische voorkeuren als je dit spel doet.Ik heb er geen illusies over: ik denk dat al mijn beelden verdwijnen. Ik durf zelfs te stellen dat de foto's in de schoenendoos van mijn oma een grotere kans op overleving hebben dan mijn hele digitale archief, welke jaarlijks groeit met zo'n 10.000 foto's...