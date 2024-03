Hoe ga je om met foto's op je fotoreis

De meeste fototassen hebben een compartiment voor de laptop. Ik maak daar geen gebruik van, en gebruik een aparte laptoptas op reis.

Ik maak een aparte Lightroom Classic catalogus aan voor mijn reis, aangezien mijn werk-catalogus thuis op een losse SSD schijf staat. Die neem ik namelijk niet mee. Ik neem ook geen externe harde schijf mee, want dat is alleen maar extra volume en gewicht. Daar is de laptop immers voor.Heb ik mijn foto's in de reis-catalogus gezet, dan kan ik deze reis-catalogus thuis overzetten naar de computer die je altijd gebruikt. Bij mij is dat dezelfde laptop. Ik open mijn werk-catalogus en importeer de foto's uit de reis-catalogus. Zo hou alle bewerkingen, verzamelingen, en andere informatie intact.Dit werkt perfect voor mij. Het is flexibel, en biedt veel voordeel. Het is echter niet de enige manier om met je foto's om te gaan tijdens een fotoreis. Hoe doe jij dat? Laat het weten in een reactie onder dit bericht.