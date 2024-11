Sony kondigt de A1 mark II aan, een nieuw topmodel camera

De Sony A1 was een camera die in techniek ver voorop liep. De A1 II heeft een aantal upgrades gekregen. Er wordt gebruikt gemaakt van dezelfde 50 MP stacked sensor, maar voorzien van de nieuwste processor.



Met een extra AI-processor ingebouwd krijgt de A1 II dezelfde onderwerp herkenning als de A9 III. De A1 II heeft net als de A9 III ook 120 AF/AE berekeningen per seconde en pre-capture mode. De camera is in staat om tot 30 beelden per seconde te fotograferen.



De camera heeft het ontwerp en de ergonomie die we ook bij de A9 III zien. Er is het volledig beweegbare en kantelbare LCD-scherm. Er is maximaal 8,5 stop beeldstabilisatie in het centrum van het beeld, en 7 stops voor de rest van het beeld.