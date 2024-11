Kies voor spiegelreflex objectieven voor je mirrorless camera

De hele fotografiewereld is overgenomen door het mirrorless camerasysteem. Dat is niet vreemd, want deze techniek biedt een aantal prettige voordelen. Overweeg om de oude spiegelreflex-objectieven te gebruiken, want dat kan perfect.



De mirrorless camera's hebben geen spiegel meer (vandaar de naam) waardoor de camera's 'dunner' gemaakt kunnen worden. Dit heeft echter consequenties voor de objectieven. Een objectief dat voor een spiegelreflex gemaakt is kan niet zomaar gebruikt worden; het zit te dicht op de sensor.



Om die reden zijn er speciaal voor mirrorless camera's objectieven gemaakt. Stap je over van een spiegelreflex naar een mirrorless camera, dan kan het een kostbare gelegenheid worden wanneer je ook nieuwe objectieven moet kopen.