6 Redenen bij een spiegelreflex te blijven en één reden waarom niet

Mirrorless camera's bieden fantastische autofocus mogelijkheden. Dat wil niet zeggen dat de systemen van een DSLR niet goed werken. Dit is een foto uit een serie die met een Nikon D500 is gemaakt. Alle foto's waren vlijmscherp en in focus.

3. WYSIWYG is al met liveview beschikbaar

Stel je altijd op één enkel punt scherp, of gebruik je handmatig scherpstellen? Dan heb je al die complexe scherpstelmogelijkheden niet nodig. Sterker nog, veel DSLR camera's presteren ook perfect bij actiefotografie. Dat deden ze toen, en dat doen ze nu nog steeds.Voldoet het autofocus systeem van jouw spiegelreflex? Waarom is het dan nodig om over te stappen? Als het nu goed is, kan het toch niet beter worden.Mirrorless camera's laten het resultaat van de belichting zien, zowel in de zoeker als op het LCD-scherm. What You See Is What You Get (WYSIWYG). Dat is handig, maar ook niet meer dan dat. Ben je fotograaf, dan weet je hoe je de belichting moet aflezen en instellen, ook zonder het zien van de belichting op het scherm.