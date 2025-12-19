Eerste ervaringen met de Hasselblad X2D II 100C

Alina - f/4, 1/250s, 50 ISO @ 43mm

Autofocus

Stevige bestanden

Hoe wissel ik snel van ISO, hoe krijg ik een korte preview van de foto te zien in de zoeker, hoe gebruik ik mijn Godox X3 trigger op deze camera, enzovoorts. De Hasselblad X2D II heeft een prettig menu, maar nog steeds is het als nieuwe gebruiker nog wel even zoeken naar de juiste plekjes.Scherpstellen is ook zoiets waar ik even aan moet wennen. De autofocus op gezichten/ogen is goed, maar zeker niet zo goed als bij de R5. De camera heeft wat meer tijd nodig om het oog te vinden, zeker als het redelijk donker is.Het lijkt te helpen als je eerst met het algemene autofocuspunt de ogen 'aanwijst'. Dus een soort focus-and-recompose aanpak. Of natuurlijk door het scherpstelpunt handmatig te verplaatsen (alleen zit de joystick daarvoor eigenlijk wat aan de lage kant).Ook moet je echt wachten totdat de camera je met een piepje (en groen vakje) bevestiging geeft dat de scherpstelling bereikt is. Wacht je daar niet op dan is de kans op een onscherpe foto groot.Bij thuiskomst heb ik natuurlijk direct de foto's overgezet. Nu wist ik wel dat de bestanden groter zouden zijn dan op mijn vorige camera, maar ze blijken ruim vier keer zo groot als de 40 megabyte bestanden uit mijn Canon R5: gemiddeld 196 megabyte per foto.In totaal had ik 166 gigabyte tijdens één shoot. Nu is 845 foto's maken gedurende een shoot voor mij niet uitzonderlijk, maar misschien moet ik met nog wat extra beleid gaan schieten. Het gaat wel hard zo. Met 6 shoots schiet ik zo een terabyte vol.Bij het uitzoeken en bewerken was goed zichtbaar dat ik nog wat autofocus problemen had. Relatief veel foto's waren onscherp.