5 Tips voor buitenportretten

Bieke - f/2.8, 1/200s, 200 ISO @ 150mm

3. Gebruik de omgeving

Heb je geen bewolking? Dan is het slim om een schaduwplekje op te zoeken. Het licht in de schaduw is vaak het mooist net aan de rand van die schaduw. Daar heeft het licht namelijk mooi richting, wat weer zorgt voor mooie schaduwwerking op je model en geeft daarmee diepte aan je foto.Het is trouwens geen probleem als er in je achtergrond wel zonlicht te zien is. Houd er alleen rekening mee dat dit licht feller zal zijn dan jouw model in de schaduw. Fel licht trekt de aandacht. Plaats je die net achter je model, dan gaat de aandacht daardoor ook meer naar het model toe.Een buitenshoot doe je natuurlijk niet alleen voor het licht. Het gaat meestal ook om de omgeving. Kijk dus hoe je die omgeving kunt gebruiken in je foto. Bijvoorbeeld door je model niet alleen voor de omgeving te zetten, maar er echt in.