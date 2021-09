Met het Photofacts Academy VIP programma krijg je niet alleen toegang tot de bijna 100 online cursussen, maar ga je er ook daadwerkelijk aan de slag. Je krijgt namelijk elke maand een opdracht en de resultaten worden besproken.



In de beta versie van dit VIP programma zaten ook nog live workshops inbegrepen. Door Corona zijn die uitgesteld, maar momenteel zijn we daar lekker mee aan de slag. Vorige week stond ik ook nog met een aantal VIP beta leden in de studio en Nando heeft landschapsdagen ingepland staan.





Meierijsche Museumboerderij

Deze workshop was dus in de Meierijsche Museumboerderij in Heeswijk-Dinther. Een leuke locatie voor zo'n dag waarbij we geholpen werden door het mooie weer.Bij de museumboerderij kun je zien hoe mensen rond 1900 leefden en werkten. Die setting levert in combinatie met een model natuurlijk mooie foto's op.