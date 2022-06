Foto's jatten van andere fotografen, waarom doe je dat?

Vanochtend kreeg ik een berichtje van een fotograaf die ook blogt hier op Photofacts. Hij gaf aan dat zijn werk door een fotograaf op Facebook was geplaatst en dat ie ook dacht mijn foto's voorbij te hebben gezien op zijn profiel.



Dat bleek inderdaad het geval. Modelfoto's die ik had geschoten en zelfs foto's van mijn kinderen zag ik terug op zijn profiel alsof het zijn werk was. Hij had ze ook niet alleen op Facebook geplaatst, maar ook op zijn Flickr account.



Ik vraag me dan direct af wat er in het hoofd van zo'n persoon omgaat. Je kunt dan toch niet trots zijn op jezelf? Wat is de lol in het zo gebruiken van andermans foto's?



Op zijn profiel herkende ik trouwens ook weer werk van nog andere fotografen (die ik ook even ingelicht heb). Zelf plaatste ik een reactie onder de foto dat het een inderdaad mooie foto was, maar dat ie van mij was.



Ook de fotograaf die mij erop gewezen had had de 'fotograaf' in kwestie een berichtje gestuurd. Daarop werden de foto's verwijderd, maar er kwam geen reactie van Fred.



Tenminste, geen berichtje. Blijkbaar vindt Fred het wel leuk om als reactie op je klacht een poging te doen om in te loggen op je Facebook account. Zowel de fotograaf die mij op de hoogte bracht als ik kregen mails over aangevraagde herstelcodes voor het account van Facebook.



Ik doe zelf niet zo snel moeilijk over het gebruik van mijn foto's door derden, mits het netjes gebeurd. Ik zal nooit zomaar een rekening sturen. Als fotograaf kan dat natuurlijk wel als je foto zo gebruikt wordt.



Zelf vind ik het altijd netter om eerst gewoon contact op te nemen en het op te lossen. Wellicht dat Fred wat meer nodig heeft...





Update

Wil jij ook gave foto's maken?

Een kleine update. Mogelijk is het account van deze Fred juist gehacked en wordt het door bots misbruikt om onzinberichten én gekopieerde foto's te plaatsen. Als ik door zijn tijdlijn scroll kom ik wel meer vreemde dingen tegen.Dat zou wel het jatwerk verklaren en de inlogpoging die volgt na een reactie op zijn berichten.Wil jij graag de mooiste foto's maken? Word dan nu lid van Photofacts Academy en ontdek meer dan 100 cursussen over fotografie, creativiteit, inspiratie en nabewerking.Ik heb een gave aanbieding voor je. Meld je nu aan met 50 euro korting en ontvang gratis het boek De Fotografiebijbel thuis.In dit boek ontdek je 105 tips voor fascinerende foto's. In de winkel betaal je hier 25 euro voor. Bovendien krijg je nu ookop de cursussen!