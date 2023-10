Meta's AI haalt foto's rechtstreeks uit je hoofd

Deze kunstmatige intelligentie doet dus eigenlijk wat wij als fotografen ook vaak doen; een beeld wat je in je hoofd hebt omzetten naar een afbeelding. Maar dan zonder een camera - en razendsnel.



De scanner die gebruikt wordt is niet invasief, dus je hoeft er geen operatie voor te ondergaan. In eerste instantie is de insteek medisch; het ontcijferen van wat iemand bedoelt die niet meer in staat is te communiceren.



Zou een dergelijk systeem iets voor jouw zijn voor het maken van je beelden? Kan je camera straks de kast in?



Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.