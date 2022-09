Waarom gaan bepaalde foto's viraal en anderen niet?

Wildemanskruid is licht giftig, maar wordt door homeopaten in lage concentraties gebruikt voor een aantal aandoeningen.



De foto is gemaakt in de duinen achter een strand aan de westkust van Schotland bij het plaatsje Achmelvich. Ik heb hem gemaakt met mijn iPhone.



Is het een bijzondere foto? Ik heb er wel voor gezorgd, dat de omgeving op de achtergrond te zien is. Verder is het een eenling, de enige in het gebied.



Het licht is ook mooi, waardoor alle haartjes op de stelen en de buitenkant van de bloemen mooi oplichten.



Bij de linker bloem kun je naar binnen kijken, van de andere de buitenvorm. Ook zitten er nieuwe knoppen aan te komen, en alles bij elkaar zie je alle aspecten van de bloemen en het plantje. Maar verder?



Ik vind het leuk om mijn Schotland-foto's te tonen bij twee Facebook-groepen, die over Schotland gaan: Scotland's Scenery en Spirit of Scotland.



Ik heb de indruk, dat die groepen vooral leden hebben, die buiten Schotland wonen, soms wel van Schotse afkomst. Spirit of Scotland heeft 24 duizend leden, Scotland's Scenery heeft er 519.000. Ik heb de foto geplaatst tegelijk op beide groepen.



Bij Scotland's scenery werd de foto gelijk door de beheerder gedeeld. Dat gaf meteen een boost.



Ja, en we weten langzamerhand wel iets van de algoritmes van Facebook: hoe extremer de lof verwoord wordt, hoe hoger de foto bij iedereen op de tijdlijn, dus hoe eerder mensen hem zien. En bij veel likes wordt dat effect versterkt.



Na een week was de storm voorbij, en de teller staat nu op 7300 likes, 279 commentaren en 264 mensen hebben het gedeeld. Bij het kleinere Spirit of Scotland deed hij veel minder: 204 likes. een opvallend verschil.



Een maand later heb ik de zelfde foto op een andere groep gezet: Highland Scenery, met 59.000 leden, één tiende van het aantal van Scotland's Scenery. Maar ook daar scoorde de foto meer dan 7.500 likes, met 212 opmerkingen, en 180 keer werd hij gedeeld.



De foto heeft kennelijk toch iets bijzonders voor veel mensen.



