Nando Harmsen

Fototas voor je smartphone

vrijdag 28 november 2025, 10:20 door | 53x gelezen | 0 reacties

De moderne smartphone kan vrij goed voor fotografie gebruikt worden. Voor video soms nog beter. Alleen met een smartphone op pad is dan misschien niet voldoende. Misschien is het dan tijd voor een fototas voor je smartphone.

Een smartphone steek je eenvoudig in je broekzak. Zo heb je altijd een camera bij de hand. Zowel voor fotografie als voor video. Je hoeft dus niet per se met een grote camera te sjouwen.

En dat is waar, voor een deel. Je moet een goede kwaliteit smartphone hebben, met verschillende objectieven ingebouwd. De kwaliteit van het beeld kan verbluffend zijn. Maar het levert ook beperkingen op.

Nando fotograferen smartphone

Fotograferen met een smartphone. Er kan veel, maar niet alles. Soms moet je extra dingen meenemen.

Je hoeft niet lang na te denken om die beperkingen te ontdekken. Digitaal inzoomen vermindert resolutie. Geluid moet opgenomen worden met de ingebouwde microfoon. Extra licht komt van een miniscule led. Opslaggeheugen is beperkt.

Wil je het gebruik van een smartphone maximaliseren, dan heb je accessoires nodig. Een ministatief of selfiestick. Een externe harde schijf en een losse microfoon. Een led lampje, en iets om dat lampje op te zetten. Een reserve batterij, filters.

Nando profoto c1plus led

Een Profoto C1 Pro LED lamp met kleurfilters, grid en diffuser... Eén van de vele mogelijkheden om extra licht te hebben bij je smartphone. Je moet het wel allemaal mee kunnen nemen.

Alles bij elkaar opgeteld betekent het dat je heel wat spullen nodig kan hebben om maximaal gebruik te maken van je smartphone. Daarmee verdwijnt het idee van het compacte, makkelijk mee te nemen alternatief voor een grote camera als sneeuw voor de zon.

Nando 2025 smartphone accessoires

Statief, filters, externe harde schijf, microfoon, powerbank... Een extra led-lamp staat er niet bij. Ga het nog verder uitbreiden uit met een USB-C splitter, opzetlensjes of een complete videorig.

Vandaar de titel van dit artikel: een fototas voor je smartphone. Mocht je graag het maximum van je smartphone mogelijkheden op foto- of videogebied nastreven, dan heb je een tas nodig om het allemaal mee te nemen.

Een grote tas hoeft het niet te zijn, want de meeste accessoires voor de smartphone zijn - net als de smartphone - redelijk klein in formaat. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Een gimbal voor stabiliteit kan vrij omvangrijk zijn en een grote tas vereisen.

Nando gimbal smartphone

Heb je behoefte aan een gimbal, dan heb je heel wat mee te nemen. Zeker als je dan ook nog filters, externe harde schijf of een microfoon wilt gebruiken.


Wat je mee neemt hangt natuurlijk helemaal af van je doel. Is het uitsluitend een kort filmpje of een foto ter herinnering, dan heb je niet veel nodig. Pak je het meer serieus aan, dan wordt het een ander verhaal.

Nando 2025 smartphone setup

Een video opnemen, met een ministatief, een draadloze microfoon voor perfect geluid en een 'Blue Streak' filter om de video een uniek karakter mee te geven. Het videolampje is niet in beeld.

Voor fotografie met de smartphone is het misschien minder 'uitgebreid.' Maar voor video kan je helemaal los gaan met accessoires. Uiteindelijk gaat het om het eindresultaat. Dat is het belangrijkste.

Nando smartphone externe HD

Een externe harde schijf ontgrendeld video in 4K ProRes kwaliteit. Als je dan ook nog een externe microfoon aansluit heb je ook fantastisch geluid erbij. Mmisschien wil je ook nog extra licht? Voor je het weet heb je een hele tas vol hulpmiddelen.

Doe jij veel met de smartphone? Gebruik je dan ook accessoires om de mogelijkheden te vergroten? Wat neem je dan allemaal mee en hoe neem je dat mee. Deel je ervaringen en mening onder dit bericht.


Bekijk ook de cursus smartphone fotografie op Photofacts Academy



Wil jij meer doen met smartphone fotografie? Zoek je een manier om je smartphone foto's een niveau hoger te brengen, zodat ze meer zijn dan een simpel kiekje? Bekijk dan de cursus smartphone fotografie op Photofacts Academy.



Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

