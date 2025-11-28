Meer: Persoonlijk
Fototas voor je smartphonevrijdag 28 november 2025, 10:20 door Nando Harmsen | 53x gelezen | 0 reacties
De moderne smartphone kan vrij goed voor fotografie gebruikt worden. Voor video soms nog beter. Alleen met een smartphone op pad is dan misschien niet voldoende. Misschien is het dan tijd voor een fototas voor je smartphone.
Een smartphone steek je eenvoudig in je broekzak. Zo heb je altijd een camera bij de hand. Zowel voor fotografie als voor video. Je hoeft dus niet per se met een grote camera te sjouwen.
En dat is waar, voor een deel. Je moet een goede kwaliteit smartphone hebben, met verschillende objectieven ingebouwd. De kwaliteit van het beeld kan verbluffend zijn. Maar het levert ook beperkingen op.
Je hoeft niet lang na te denken om die beperkingen te ontdekken. Digitaal inzoomen vermindert resolutie. Geluid moet opgenomen worden met de ingebouwde microfoon. Extra licht komt van een miniscule led. Opslaggeheugen is beperkt.
Wil je het gebruik van een smartphone maximaliseren, dan heb je accessoires nodig. Een ministatief of selfiestick. Een externe harde schijf en een losse microfoon. Een led lampje, en iets om dat lampje op te zetten. Een reserve batterij, filters.
Alles bij elkaar opgeteld betekent het dat je heel wat spullen nodig kan hebben om maximaal gebruik te maken van je smartphone. Daarmee verdwijnt het idee van het compacte, makkelijk mee te nemen alternatief voor een grote camera als sneeuw voor de zon.
Vandaar de titel van dit artikel: een fototas voor je smartphone. Mocht je graag het maximum van je smartphone mogelijkheden op foto- of videogebied nastreven, dan heb je een tas nodig om het allemaal mee te nemen.
Een grote tas hoeft het niet te zijn, want de meeste accessoires voor de smartphone zijn - net als de smartphone - redelijk klein in formaat. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Een gimbal voor stabiliteit kan vrij omvangrijk zijn en een grote tas vereisen.
Wat je mee neemt hangt natuurlijk helemaal af van je doel. Is het uitsluitend een kort filmpje of een foto ter herinnering, dan heb je niet veel nodig. Pak je het meer serieus aan, dan wordt het een ander verhaal.
Voor fotografie met de smartphone is het misschien minder 'uitgebreid.' Maar voor video kan je helemaal los gaan met accessoires. Uiteindelijk gaat het om het eindresultaat. Dat is het belangrijkste.
Doe jij veel met de smartphone? Gebruik je dan ook accessoires om de mogelijkheden te vergroten? Wat neem je dan allemaal mee en hoe neem je dat mee. Deel je ervaringen en mening onder dit bericht.
Bekijk ook de cursus smartphone fotografie op Photofacts Academy
Wil jij meer doen met smartphone fotografie? Zoek je een manier om je smartphone foto's een niveau hoger te brengen, zodat ze meer zijn dan een simpel kiekje? Bekijk dan de cursus smartphone fotografie op Photofacts Academy.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!
