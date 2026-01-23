Review: Haida MagSafe Magnetic Filterholder voor smartphones

De afstand tussen filters en de camera op de smartphone is te groot, en wordt nog groter wanneer een smartphone hoesje en/of statiefje gebruikt wordt.

Pluspunten

Mooie verzorgde set met etui en basis filterset



Goede kwaliteit materiaal



Filterhouder kan als statief gebruikt worden



Aansluitring voor 'echt' statief



Meerdere filters kunnen tegelijkertijd gebruikt worden



Magneten van de filters zijn sterk



Eenvoudig te positioneren op de smartphone



Minpunten

Kans op krassen bij gebruik MagSafe filterhouder



Afstand tussen filter en camera vergroot kans op lichtlekkage en reflecties



Filterhouder heeft geen eigen MagSafe magneet



Filterhouder rotatievrijheid maakt goede positionering belangrijk



Sterkte van filtermagneten maakt het roteren van filters lastig



Gebruik van de houder als statief en filters gebruiken kan niet tegelijkertijd



Filterhouder vastschroeven op statiefplaat is lastig



Voor het gebruik van effectfilters en het polarizatiefilter moet het filter geroteerd kunnen worden. Door de sterkte van de magneet die het filter op de plaats houdt is dit niet heel eenvoudig. Je roteert dan vaak ook filterhouder op de smartphone.Maar voor wie zo nu en dan gebruik wil maken van filters is het een leuke toevoeging aan de smartphone fotografie en film.De Haida MagSafe Magnetic Filterhouder is een laagdrempelig hulpmiddel voor het gebruik van filters. Het systeem is echter niet perfect.Er zijn een paar dingen die de Haida MagSafe Magnetic filterhouder beter zou maken. Een afdichting tussen filter en camera om reflectie te voorkomen, en een MagSafe magneet aan de filterhouder zelf, voor het plaatsen van een extra statief of ander hulpmiddel.Kan je met dit nadeel leven, of speelt het voor jouw gebruik geen rol? Dan is de Haida MagSafe Magnetic filterhouder een leuke uitbreiding voor je smartphone fotografie en videografie.