Review: Haida MagSafe Magnetic Filterholder voor smartphones

Review: Haida MagSafe Magnetic Filterholder voor smartphonesvrijdag 23 januari 2026, 13:13 door Nando Harmsen | 97x gelezen | 1 reactie
Ben jij een smartphone fotograaf of videograaf? Dan zijn de Haida MagSafe Magnetic Filterholder en smartphone filters misschien een leuke toevoeging voor wat extra mogelijkheden. Ik kreeg van Haida een set ter beschikking. Ben je benieuwd? Lees over mijn bevindingen in deze review.
Een smartphone als camera gebruiken kan natuurlijk prima. De kwaliteit kan verrassend goed zijn, zeker bij de high-end modellen. Net als bij echte camera's zijn er ook filters voor smartphones te gebruiken. Het biedt extra creativiteit.
Haida is ook in de markt van smartphone fotografie hulpmiddelen gedoken met een setje smartphone filters met een MagSafe systeem. Deze set filters bestaat uit een Golden en Blue Streak filter, een X-Starfilter, een Black Mist 1/4 filter en een polarizatiefilter.
Met het setje, dat in een mooi etui past, krijg je de filterhouder die met MagSafe op de smartphone bevestigd kan worden. Deze filterhouder kan ook als smartphone-statiefje gebruikt worden. Of je schroeft de houder op een 1/4"-20 schroef van een 'echt' statief.
Hoe werkt de MagSafe houder
De naam zegt het al; MagSafe. De houder maakt gebruik van dit redelijk gestandaardiseerd systeem waarbij de magneet in de smartphone gebruikt wordt. Het klikt simpelweg op de plek, waarna de houder voor de camera gedraaid wordt.
De houder is ontworpen zodat het trevens dienst kan doen als smartphone statiefje. Echter, dit betekent wel dat het op dat moment geen dienst kan doen als filterhouder. Je kiest het ene, of het andere.
Mocht je een (mini)statief hebben, dan kan daar de speciaal bijgeleverde ring op geschroefd worden. Je kan de filterhouder daar dan weer op schroeven.
Dit is natuurlijk multifunctioneel gebruik van de filterhouder. Het is echter in beginsel bedoelt voor het gebruikt van de smartphone filter. Net zoals de MagSafe de houder magnetisch vasthoud, zo worden de filters ook magnetisch in de houder geplaatst.
De magneten zijn sterk genoeg zodat je niet bang hoeft te zijn dat je de filters verliest. De houder is van metaal en de beweging van de scharnieren is voldoende stroef om alles in plaats te houden. Desgewenst kan je de schroefjes nog vaster of losser maken.
De filters
Met de aanschaf van de filterhouder krijg je een Black Mist 1/4 filter en een polarizatiefilter. De Black Mist 1/4 geeft een gloed rond lichtbronnen, terwijl het polarizatiefilter natuurlijk reflecties kan verwijderen.
De special effect filters, die je als set erbij kan kopen, bestaan uit een X-Starfilter en een Blue en Yellow Streak filter. De effecten zijn bedoelt voor lichtbronnen. De sterkte van het effect is afhankelijk van de intensiteit van de lichtbron. Indien je niet oppast kan het erg extreem worden.
Het gebruik van dit soort filters kan natuurlijk voor fotografie gebruikt worden. Het is echter meer geschikt voor video. De blue en yellow streak filters geven een soortgelijk effect dat je ook met anamorphic lenzen terug ziet.
Gebruik van de filters
Het gebruik van de filterhouder is eenvoudig. De filters klikken simpel in plaats. Is een filter eenmaal geplaatst, dan zit het gevoelsmatig muurvast. desgewenst kan je ook meerdere filters tegelijkertijd gebruiken.
Het is wel opletten dat het filter goed voor de smartphone camera zit. Als het maar een klein beetje erlangs zit fotografeer je er tegenaan. Zeker als je smartphone een groothoek heeft, gebeurt dit heel erg snel.
Mocht de smartphone niet kunnen scherpstellen, dan bestaat het risico dat bij de Streak filters op het patroon van het filter scherp gesteld wordt. Zeker bij groothoek bestaat dit risico. In de praktijk is dit nauwelijks een probleem.
Een ander probleem waar je tegenaan kan lopen zijn reflecties. Doordat de filters niet perfect aansluiten kunnen lichtbronnen achter je gaan reflecteren. In de bovenstaande foto is dit duidelijk te zien.
Gebruik in de praktijk
Omdat het effect van de filters afhankelijk is van lichtbronnen ben ik 's avonds gaan fotograferen. Het gebruik van de filterhouder is eenvoudig. De filters klikken simpel in plaats. Is een filter eenmaal geplaatst, dan zit het gevoelsmatig muurvast.
De meest efficiënte manier van werken is eerst het filter plaatsen (of wisselen) en dan pas de houder op de smartphone klikken. Het is en blijft opletten met het positioneren van de filters, zeker als groothoek gebruikt wordt.
Het resultaat van de effect filters is erg afhankelijk van de lichtbronnen die in beeld zijn, en de sterkte van de lichtbronnen. Hoe feller, hoe sterker het effect. Doordacht gebruik van de filters is raadzaam.
Pas op met het gebruik van groothoek, zeker bij de Blue en Yellow Streak filters. Vertekening en ongewenste effecten kunnen snel optreden. Soms zie je ook de reflecties vanwege de opening tussen filter en de lensjes van de smartphone camera's.
Mijn bevindingen
De filters zijn goed te gebruiken voor smartphone fotografie en videografie. De effectfilters geven een extra sfeer aan je beeldmateriaal, mits spaarzaam gebruikt en in de juiste omstandigheden.
Het is jammer dat de MagSafe houder niet voorzien is van een soort vilt ter bescherming van de smartphone. Het metaal kan krassen veroorzaken. Gebruik van een smartphone hoesje dat voorzien is van MagSafe voorkomt het.
Het systeem is zo ontworpen dat er altijd ruimte tussen de lensjes en de filters zit. Dit kan in sommige situaties voor lichtlekkage zorgen of onbedoelde reflecties. Dit is iets om heel erg alert op te zijn.
Hoewel de MagSafe Magnetic Filterhouder ook als mini-statiefje gebruikt kan worden, is dit niet in combinatie met gebruik van filters te doen. Je moet dan een apart statiefje gebruiken. Is dit aparte statief ook voorzien van MagSafe, dan kan je combineren.
Hou er wel rekening mee dat door het combineren van statief en filterhouder, de afstand tussen filter en objectief nog groter wordt. Dit kan de kans op reflectie vergroten, of het scherpstellen op de effectfilters zoals eerder benoemd.
Voor het gebruik van effectfilters en het polarizatiefilter moet het filter geroteerd kunnen worden. Door de sterkte van de magneet die het filter op de plaats houdt is dit niet heel eenvoudig. Je roteert dan vaak ook filterhouder op de smartphone.
Maar voor wie zo nu en dan gebruik wil maken van filters is het een leuke toevoeging aan de smartphone fotografie en film.
Pluspunten
- Mooie verzorgde set met etui en basis filterset
- Goede kwaliteit materiaal
- Filterhouder kan als statief gebruikt worden
- Aansluitring voor 'echt' statief
- Meerdere filters kunnen tegelijkertijd gebruikt worden
- Magneten van de filters zijn sterk
- Eenvoudig te positioneren op de smartphone
Minpunten
- Kans op krassen bij gebruik MagSafe filterhouder
- Afstand tussen filter en camera vergroot kans op lichtlekkage en reflecties
- Filterhouder heeft geen eigen MagSafe magneet
- Filterhouder rotatievrijheid maakt goede positionering belangrijk
- Sterkte van filtermagneten maakt het roteren van filters lastig
- Gebruik van de houder als statief en filters gebruiken kan niet tegelijkertijd
- Filterhouder vastschroeven op statiefplaat is lastig
De Haida MagSafe Magnetic Filterhouder is een laagdrempelig hulpmiddel voor het gebruik van filters. Het systeem is echter niet perfect.
Er zijn een paar dingen die de Haida MagSafe Magnetic filterhouder beter zou maken. Een afdichting tussen filter en camera om reflectie te voorkomen, en een MagSafe magneet aan de filterhouder zelf, voor het plaatsen van een extra statief of ander hulpmiddel.
Kan je met dit nadeel leven, of speelt het voor jouw gebruik geen rol? Dan is de Haida MagSafe Magnetic filterhouder een leuke uitbreiding voor je smartphone fotografie en videografie.
Met dank aan Haida voor het beschikbaar stellen van de filterhouder en de filters.
