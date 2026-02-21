Adobe Cloud gebruiken voor smartphone foto's

Meer: Fototip
Adobe Cloud gebruiken voor smartphone foto'szaterdag 21 februari 2026, 16:32 door Nando Harmsen | 40x gelezen | 0 reacties
Ben jij een gebruiker van Lightroom? Maak jij ook foto's met je smartphone? Dan kan je op een een eenvoudige manier je foto's van je smartphone in Lightroom krijgen en bovendien direct catalogiseren.
Maak jij regelmatig foto's met je smartphone? Dan heb je waarschijnlijk veel foto's in je smartphone zitten, die misschien ook in iCloud staan of op Google Drive, of een van de andere cloud-diensten.
Maak jij gebruik van Lightroom of Lightroom Classic? Dan kan je de cloud-opslag die je bij het abonnement krijgt ook gebruiken voor de smartphone foto's. Bovendien zijn ze dan direct beschikbaar in Lightroom en Lightroom Classic.
Het enige wat je nodig hebt is Lightroom Mobile op je smartphone. Deze kan je gratis installeren, en met een Adobe abonnement koppel je het direct aan Adobe Cloud. Importeer de foto's op je smartphone in Lightroom Mobile en ze worden in de cloudopslag opgeslagen.
Op het moment dat de foto's in Adobe Cloud staan zijn ze ook in Lightroom beschikbaar. Je kan ze catalogiseren, bewerken, exporteren, en zelfs delen met vrienden als je dat wilt. Zo simpel is het.
Ben je een gebruiker van Lightroom Classic? Dan maak je in principe niet direct gebruik van Adobe Cloud-opslag. Maar het kan wel. Schakel de functie synchroniseren in, en de foto's in Adobe Cloud verschijnen in Lightroom Classic.
Op die manier kan je heel eenvoudig de foto's van je smartphone op je computer krijgen, en bovendien in Lightroom Classic. Het voordeel is dat je op deze manier al je foto's op één plek hebt.
Als je nog geen gebruik maakt van de Adobe cloud-opslag die bij je abonnement inbegrepen zit? Dan kan dit een reden zijn om er toch eens naar te kijken.
Wil jij ook gave foto's maken?Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.
14 dagen gratis fotografiecursussen kijken
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Landschap en Compositie
woensdag 25 maart 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 1 plaatsen
Masterclass Naaktfotografie
vrijdag 3 april 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 5 plaatsen
Flitsen op Locatie
vrijdag 10 april 2026
Sint Agatha (Noord Brabant)
nog 6 plaatsen
Ook interessant
-
Review: Haida MagSafe Magnetic Filterholder voor smartphones
door Nando Harmsen
-
Een statief voor je smartphone
door Nando Harmsen
-
Adobe meld: niet compatible. Wat nu?
door Nando Harmsen
-
Fototas voor je smartphone
door Nando Harmsen
-
Natuurfotografie tip: Ontdek de Veluwe met je smartphone
door Rob Dijkstra
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
40.355 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.