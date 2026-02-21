Photofacts Academy

Adobe Cloud gebruiken voor smartphone foto's

zaterdag 21 februari 2026, 16:32

Ben jij een gebruiker van Lightroom? Maak jij ook foto's met je smartphone? Dan kan je op een een eenvoudige manier je foto's van je smartphone in Lightroom krijgen en bovendien direct catalogiseren.

Maak jij regelmatig foto's met je smartphone? Dan heb je waarschijnlijk veel foto's in je smartphone zitten, die misschien ook in iCloud staan of op Google Drive, of een van de andere cloud-diensten.

Nando smartphonefoto

Foto's maken met de smartphone. Zelfs als we een camera bij ons hebben is het soms wel heel handig dat het kan.

Maak jij gebruik van Lightroom of Lightroom Classic? Dan kan je de cloud-opslag die je bij het abonnement krijgt ook gebruiken voor de smartphone foto's. Bovendien zijn ze dan direct beschikbaar in Lightroom en Lightroom Classic.

Het enige wat je nodig hebt is Lightroom Mobile op je smartphone. Deze kan je gratis installeren, en met een Adobe abonnement koppel je het direct aan Adobe Cloud. Importeer de foto's op je smartphone in Lightroom Mobile en ze worden in de cloudopslag opgeslagen.

Nando smartphone lr mobile

Je kan elke foto op je smartphone in LR Mobile importeren. Die komen vanzelf in Adobe Cloud te staan en zijn dan ook beschikbaar in Lightroom.

Op het moment dat de foto's in Adobe Cloud staan zijn ze ook in Lightroom beschikbaar. Je kan ze catalogiseren, bewerken, exporteren, en zelfs delen met vrienden als je dat wilt. Zo simpel is het.

Nando lr mobile bewerken

Log in met je account in Lightroom Mobile, en je hebt alle bewerkingsgereedschappen beschikbaar, inclusief slimme maskers.

Ben je een gebruiker van Lightroom Classic? Dan maak je in principe niet direct gebruik van Adobe Cloud-opslag. Maar het kan wel. Schakel de functie synchroniseren in, en de foto's in Adobe Cloud verschijnen in Lightroom Classic.

Nando LrC sync

Heb je synchroniseren aanstaan in Lightroom Classic, dan worden de foto's in Adobe Cloud automatisch naar je harde schijf gedownload.

Op die manier kan je heel eenvoudig de foto's van je smartphone op je computer krijgen, en bovendien in Lightroom Classic. Het voordeel is dat je op deze manier al je foto's op één plek hebt.

Als je nog geen gebruik maakt van de Adobe cloud-opslag die bij je abonnement inbegrepen zit? Dan kan dit een reden zijn om er toch eens naar te kijken.

Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.

14 dagen gratis fotografiecursussen kijken

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

